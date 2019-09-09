Медведев — о поражении в финале US Open: я и в 70 лет буду помнить этот матч

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале US Open со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
«Я определённо запомню этот вечер. Я уверен, что Рафа, завоевавший 19 титулов на турнирах „Большого шлема“, помнит свой первый финал, хотя он выиграл его, а я проиграл. Это был удивительный матч. Потрясающая история. Всё это лето получилось невероятным для меня. Я запомню каждый момент. Во всём, что касается тенниса, у меня хорошая память. Думаю, и в 70 лет буду помнить этот финал.
Я запомню саму игру с первого розыгрыша. Говоря о третьем сете… Как я уже сказал, это правда, что я готовился через 20 минут выступать с речью. Что бы я сказал? Примерно то же самое. Но я стал бороться за каждое очко и не отвлекался на другие мысли. Сработало не так уж плохо.
Был ли я близок к победе? Я был в одном сете от титула. При счёте 4:5 у меня были брейк-пойнты. Я всё это буду помнить. Я буду расстроен результатом, но доволен тем, как играл всё лето и весь US Open", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
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