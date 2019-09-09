Медведев в «Инстаграме» признался в любви к Нью-Йорку

Российский теннисист Даниил Медведев по окончании US Open заявил, что эти две недели оказались самыми эмоциональными за всю его жизнь. Первая ракетка России, получивший пятый номер посева, проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю (2) со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Напомним, российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года.

«Нью-Йорк… ❤️!!! Поздравляю Рафу с победой, он невероятный спортсмен и чемпион. Для меня эти две недели были самыми эмоциональными за всю мою жизнь! Но спасибо за энергию, которую вы мне дали. До следующего года, US Open», — написал Медведев в «Инстаграме».

В обновлённом рейтинге ATP Даниил поднялся на четвёртое место.

Запись доступна на странице Медведева в «Инстаграме».