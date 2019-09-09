Южный: как только Надаль позволил себе вольности — Медведев заиграл лучше

Российский теннисист Михаил Южный остался доволен финальным матчем US Open 2019, в котором встречались Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Уроженец Москвы проиграл второй ракетке мира в пяти сетах со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

«Потрясающий выдался финал. До турнира, честно говоря, не думал, что Медведев дойдёт до финала в этом году. Даже потому, как он начинал первые круги, когда были проблемы с судорогой. Особенно перед Вавринкой. После того, как он прошёл Вавринку, думал, что в матче с Димитровым у него много шансов. С Надалем финал есть финал, поэтому для меня вопрос был открыт. Я считаю, что у Даниила есть качества для побед.

Не считаю, что Медведеву чего-то не хватило. Это спорт, это теннис. У него была психологическая выдержка и играл он классно. Но надо понимать, что иногда достаётся такой соперник, который играет здорово. Это не значит, что один глупости наделал, а другой выиграл. Был равный матч. Если брать первый и второй сет, то Надаль выходил победителем за счёт четкого соблюдения тактических действий против игры Даниила. Когда Рафаэль позволил себе играть вольно, то тут Медведев показал, что он игрок такого уровня, с которым просто играть — мало. Если они хотят его обыгрывать, то соперники должны придерживаться своих тактических схем, которые как минимум повышают их шансы на борьбу. И когда Надаль работал по плану — вёл игру, как только себе позволил вольности — Даниил играл лучше.

Конечно, есть в чём прибавлять. Но человек провёл сейчас сумасшедшую серию, попал в финал «Большого Шлема». Говорить по горячим следам, что ему что-то не хватило, некорректно. Чтобы говорить о том, в чём ему стоит ещё прибавить надо близко общаться с Даниилом. А говорить за глаза — это непрофессионально», — сказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.