Андрееску: не ожидала такого внимания после победы

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску призналась, что совершенно не ожидала такого внимания со стороны журналистов после победы на US Open. 19-летняя теннисистка практически сразу после победы в финале турнира, приняла участие в ряде популярных передач и шоу: Today, The View, шоу Джимми Феллона и Good Morning, America.



«Я совершенно не ожидала, что будет столько внимания к моей персоне, но не подумайте, что я жалуюсь. Согласна, что эта победа – уникальное достижение, но я смогу привыкнуть к этому чувству и популярности. Я ещё не закончила выступать.



Я начала играть в теннис в семь лет, и с тех пор я мечтала об этом моменте. Я просто очень счастлива», — приводит слова Андрееску Good Morning, America.

Андрееску — первый представитель Канады, кто взял титул БШ в одиночном разряде