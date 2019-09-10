Андрееску: не ожидала такого внимания после победы
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску призналась, что совершенно не ожидала такого внимания со стороны журналистов после победы на US Open. 19-летняя теннисистка практически сразу после победы в финале турнира, приняла участие в ряде популярных передач и шоу: Today, The View, шоу Джимми Феллона и Good Morning, America.
«Я совершенно не ожидала, что будет столько внимания к моей персоне, но не подумайте, что я жалуюсь. Согласна, что эта победа – уникальное достижение, но я смогу привыкнуть к этому чувству и популярности. Я ещё не закончила выступать.
Я начала играть в теннис в семь лет, и с тех пор я мечтала об этом моменте. Я просто очень счастлива», — приводит слова Андрееску Good Morning, America.
Андрееску — первый представитель Канады, кто взял титул БШ в одиночном разряде
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