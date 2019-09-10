Возняцки поступила в Гарвардскую бизнес-школу

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки сообщила на своей странице в «Твиттере», что поступила в одно из самых престижных высших учебных заведений мира — знаменитый Гарвардский университет.



«Быть принятой в Гарвардскую бизнес-школу — мечта, ставшая реальностью», — написала датчанка в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Возняцки.

Гарвардская бизнес-школа входит в состав Гарвардского университета, который находится в Бостоне. Школа предлагает полную программу прохождения обучения по программе MBA, а также множество иных программ получения образования и повышения квалификации.

На прошедшем US Open — 2019 Возняцки уступила в третьем круге будущей победительнице турнира Бьянке Андрееску — 4:6, 4:6.