Чемпионка юниорского US Open посвятила победу Федереру

Колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано, ставшая победительницей юниорского Открытого чемпионата США, после финала обратилась к своему кумиру швейцарцу Роджеру Федереру. В поединке за титул она разгромила представительницу США Александру Епифанову со счётом 6:1, 6:0.

«Если он смотрит сейчас, то я скажу: это и для вас тоже. Вы моё вдохновение. Я вас просто обожаю.

Надеюсь, он сможет мне что-то сказать. Просто «привет». Это уже будет отлично", — приводит слова Осорио-Серрано официальный сайт WTA.

Федерер на прошедшем US Open дошёл до четвертьфинала, где проиграл болгарину Григору Димитрову. Победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, в финале в пяти сетах одолевший россиянина Даниила Медведева.