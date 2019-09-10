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Чемпионка юниорского US Open посвятила победу Федереру

Чемпионка юниорского US Open посвятила победу Федереру
Теннис / US Open 2019 0

Колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано, ставшая победительницей юниорского Открытого чемпионата США, после финала обратилась к своему кумиру швейцарцу Роджеру Федереру. В поединке за титул она разгромила представительницу США Александру Епифанову со счётом 6:1, 6:0.

«Если он смотрит сейчас, то я скажу: это и для вас тоже. Вы моё вдохновение. Я вас просто обожаю.

Надеюсь, он сможет мне что-то сказать. Просто «привет». Это уже будет отлично", — приводит слова Осорио-Серрано официальный сайт WTA.

Федерер на прошедшем US Open дошёл до четвертьфинала, где проиграл болгарину Григору Димитрову. Победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, в финале в пяти сетах одолевший россиянина Даниила Медведева.

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