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Тренер Андрееску: Бьянка могла испугаться Серену в финале, но сыграла бесстрашно

Тренер Андрееску: Бьянка могла испугаться Серену в финале, но сыграла бесстрашно
Теннис / Большой шлем 0

Сильвен Бруно, тренер канадки Бьянки Андрееску, прокомментировал выступление своей подопечной в финале Открытого чемпионата США. Напомним, 19-летняя теннисистка в двух партиях обыграла 38-летнюю Серену Уильямс.

«На протяжении большей части матча Бьянка сыграла бесстрашно. И это невзирая на то, что была масса причин испугаться Серену в тот или иной момент: центральный корт, осознание того, что за матчем наблюдает весь мир, и, конечно же, статус самой Серены Уильямс, находящейся на противоположной части корта», — цитирует Бруно Tennis World USA.

Стоит отметить, что Андрееску выиграла US Open с первой попытки — в 2018 году юная теннисистка не сумела выйти в основную сетку через сито квалификации.

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