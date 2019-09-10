Тренер Андрееску: Бьянка могла испугаться Серену в финале, но сыграла бесстрашно

Сильвен Бруно, тренер канадки Бьянки Андрееску, прокомментировал выступление своей подопечной в финале Открытого чемпионата США. Напомним, 19-летняя теннисистка в двух партиях обыграла 38-летнюю Серену Уильямс.



«На протяжении большей части матча Бьянка сыграла бесстрашно. И это невзирая на то, что была масса причин испугаться Серену в тот или иной момент: центральный корт, осознание того, что за матчем наблюдает весь мир, и, конечно же, статус самой Серены Уильямс, находящейся на противоположной части корта», — цитирует Бруно Tennis World USA.



Стоит отметить, что Андрееску выиграла US Open с первой попытки — в 2018 году юная теннисистка не сумела выйти в основную сетку через сито квалификации.

Гнев Серены, удивление Андрееску на награждении и поцелуи корта. Фото с US Open