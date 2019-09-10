Навратилова — про Андрееску: эта 19-летняя девочка показала чемпионский теннис

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова прокомментировала победу канадки Бьянки Андрееску в финале Открытого чемпионата США. Со счётом 6:3, 7:5 она оказалась сильнее Серены Уильямс.



«Бьянка продемонстрировала настоящую готовность выиграть мэйджор. Подумать только, во второй партии Серена была близка к камбэку, 23 тысячи зрителей неистово поддерживали её, но эта 19-летняя девочка не сломалась. Это ли не признак настоящей чемпионки?



Думаю, Серена была несколько удивлена тем, как хорошо Андрееску справлялась с давлением в своём первом финале ТБШ. Вероятно, если бы при счёте 5:5 Бьянка снова уступила свою подачу, Серена бы уже не отдала этот матч. Но канадка сумела не только взять шестой гейм, но и оформила решающий брейк следом», — написала Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA.

Навратилова: Надаль — хороший парень, но на корте он превращается в хулигана