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Дэвенпорт: Возняцки может завершить карьеру в конце года

Дэвенпорт: Возняцки может завершить карьеру в конце года
Теннис / Большой шлем 0

Экс первая ракетка мира из США Линдсей Дэвенпорт считает, что проблемы со здоровьем могут вынудить датскую теннисиcтку Каролину Возняцки завершить карьеру в ближайшее время.

«Думаю, что уже в конце 2019 года Каролина может объявить об уходе из тенниса. У неё проблемы с ревматоидным артритом, а это серьёзно. На протяжении всего сезона она боролась, но результаты так и не пришли.

Да, возможно, мы в последний раз видели её на Открытом чемпионате США», — цитирует Дэвенпорт BT Sport.

Напомним, Возняцки проиграла в третьем круге US Open его будущей победительнице — 19-летней Бьянке Андрееску из Канады (4:6, 4:6).

В текущем сезоне 29-летняя датчанка провела 29 матчей, в которых сумела одержать 16 побед. До трофеев она не добралась.

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