Бывший тренер Медведева: раньше Даниил мог вытворять неадекватные вещи

Иван Приданкин, бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал об эмоциональном характере спортсмена.

Уроженец Москвы дошёл до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. В ходе турнира Медведев конфликтовал с болельщиками.

«Когда выходил на корт, всё отведённое время он работал с максимальной отдачей. Иногда очень эмоционально — это заложено в его природе. Когда что-то не получалось, у него сносило крышу. Мог вытворять неадекватные вещи. И ракетки кидал, и ругался. От него можно было услышать оскорбления даже в адрес взрослых людей — судей, родителей других детей. Но к тренерам он всегда относился уважительно.

На мой взгляд, он всегда преображался, когда начинал играть, — будь то теннис, футбол или ещё что-то. Азартный парень, всё время нацелен на результат, любыми допустимыми корректными способами. Когда он начинал играть, сразу проявил характер.

Уже в 12 лет он показывал приличные результаты в своей возрастной категории, был среди ведущих игроков. Но сказать, что сразу выделялся, не могу. Примерно через полгода-год работы с ним понял, что парень — не промах, из него может получиться хороший теннисист.

Характер надо выделить в первую очередь. И в игре он тоже проявлялся. У него были меньшие тренировочные объёмы по сравнению с остальными ребятами. И уже в том возрасте он начал компенсировать слабые стороны — физические и технические — головой. Очень неординарно мыслил и старался находить решения для победы. Даже в ситуациях, когда было видно, что соперник сильнее и физически, и технически, он мог разрушить игру оппонента. Игровое мышление проявлялось уже в том возрасте", — цитирует Приданкина «Спорт-экспресс».