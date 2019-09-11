Бразильский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Бразильский теннисист Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию в связи с причастностью к договорным матчам, сообщает официальный сайт Tennis Integrity Unit, организации, борющейся с коррупцией в теннисе.
31-летний игрок, занимающий 373-ю строчку в парном рейтинге ATP, также оштрафован на $ 125 тыс. и будет вынужден вернуть $ 12 тыс., которые незаконно заработал на договорных матчах.
В 2018 году Диего повлиял на результаты 10 матчей на соревнованиях ITF в Бразилии, Шри-Ланке, Эквадоре, Португалии и Испании. В одиночном рейтинге АТР Матос в 2012 году поднялся на рекордную для себя 580-ю позицию.
В августе на 8 лет был дисквалифицирован чилиец Хуан-Карлос Саес. Теннисист признался, что на одном из турниров стал участником коррупционной схемы.
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