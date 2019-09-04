Легендарный теннисист Лэйвер призвал дисквалифицировать Кирьоса

Легендарный австралийский теннисист, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, двукратный обладатель «Большого шлема» Род Лэйвер предположил, что дисквалификация были бы оптимальным наказанием для австралийца Ника Кирьоса, заявившего, что ATP – коррумпированная организация. Уроженец Канберры извинился, сказав, что «неправильно подобрал слова».
«Санкции, которые они уже применяли к Кирьосу, не сработали. Пожалуй, дисквалификация — это единственное решение. Я не уверен, что он чему-то научился после предыдущих наказаний.
Не знаю, намерено ли он делает такие заявления на публику или же хочет достичь каких-то личных целей, но ему точно не хватает дисциплины. Если бы он был более дисциплинирован, всё было бы проще", — приводит слова Лэйвера Ubitennis.
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