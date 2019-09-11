Чемпионка US Open 2019 Андрееску снялась со второго турнира WTA за два дня

Победительница Открытого чемпионата США канадка Бьянка Андрееску и полуфиналистка турнира Белинда Бенчич из Швейцарии не выступят на турнире WTA категории Premier в Ухане (Китай).
Её место в основной сетке соревнований займёт Каролина Мухова. Следующей в списке запасных идёт француженка Кристина Младенович.
Канадская теннисистка снялась уже со второго азиатского турнира WTA за два дня. Вчера, 10 сентября, стало известно, что Андрееску не выступит на турнире в Осаке (Япония).
Призовой фонд соревнований в Китае составляет $ 2,8 млн. Турнир будет проходить с 22 по 28 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она уверенно обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт – 6:3, 6:3.
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