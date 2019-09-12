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Энди Маррей подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Шанхае

Энди Маррей подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал решение организаторов «Мастерса» в Шанхае (Китай) предоставить ему уайлд-кард. Теннисист принял приглашение и выступит на турнире категории АТР 1000, который пройдёт с 5 по 13 октября.

«Я с нетерпением жду возвращения в Шанхай на турнир, где я уже побеждал раньше. Спасибо организаторам за уайлд-кард. Замечательно, что я смогу продолжить своё возвращение и буду играть в Китае. Шанхай — отличный город. Я чувствую себя в нём комфортно, и фанаты всегда поддерживают меня», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP Tour.

Британец является трёхкратным победителем турнира в Шанхае. После повторной операции на тазобедренном суставе он выступил в одиночном разряде лишь на трёх турнирах. В настоящее время 32-летний теннисист является 415-й ракеткой мира.

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