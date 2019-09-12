Серена Уильямс отреагировала на возвращение Клийстерс в теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс отреагировала на возвращение в теннис бывшей соперницы Ким Клийстерс.

Американская теннисистка прокомментировала в «Твиттере» запись Ким с новостью о её возвращении, разместив четыре эмодзи в виде сердечек.

На запись Клейстерс откликнулась ещё одна теннисистка, двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон и Открытый чемпионат США 2010 года) Ваня Кинг.

«Рада, что ты вернулась, Ким», — написала Кинг.

Напомним, экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс анонсировала возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.



36-летняя Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011).