Серена Уильямс отреагировала на возвращение Клийстерс в теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс отреагировала на возвращение в теннис бывшей соперницы Ким Клийстерс.
Американская теннисистка прокомментировала в «Твиттере» запись Ким с новостью о её возвращении, разместив четыре эмодзи в виде сердечек.
На запись Клейстерс откликнулась ещё одна теннисистка, двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон и Открытый чемпионат США 2010 года) Ваня Кинг.
«Рада, что ты вернулась, Ким», — написала Кинг.
Напомним, экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс анонсировала возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.
36-летняя Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011).
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