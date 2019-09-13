Осака объявила о прекращении сотрудничества с американским тренером Дженкинсом
Четвёртая ракетка мира японка Наоми Осака объявила о прекращении работы с американским специалистом Джермейном Дженкинсом спустя полгода после начала сотрудничества.
«Пишу, чтобы рассказать вам, что мы с Джермейном Дженкинсом больше не работаем вместе. Я невероятно благодарна за то время, что мы провели, за те вещи, которые я узнала на корте и за его пределами. Но я чувствую, что сейчас настало самое подходящее время для перемены. Ценю тебя, навсегда согрета твоим теплом. Спасибо за всё, это была взрывная работа», — написала Осака в своём «твиттере».
Японка начала работать с 34-летним Дженкинсом в конце февраля нынешнего года. Её предыдущим тренером был немец Саша Бажин. Дженкинс ранее работал спарринг-партнёром американки Винус Уильямс.
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