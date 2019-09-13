Осака объявила о прекращении сотрудничества с американским тренером Дженкинсом

Четвёртая ракетка мира японка Наоми Осака объявила о прекращении работы с американским специалистом Джермейном Дженкинсом спустя полгода после начала сотрудничества.



«Пишу, чтобы рассказать вам, что мы с Джермейном Дженкинсом больше не работаем вместе. Я невероятно благодарна за то время, что мы провели, за те вещи, которые я узнала на корте и за его пределами. Но я чувствую, что сейчас настало самое подходящее время для перемены. Ценю тебя, навсегда согрета твоим теплом. Спасибо за всё, это была взрывная работа», — написала Осака в своём «твиттере».



Японка начала работать с 34-летним Дженкинсом в конце февраля нынешнего года. Её предыдущим тренером был немец Саша Бажин. Дженкинс ранее работал спарринг-партнёром американки Винус Уильямс.