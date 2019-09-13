Плишкова обыграла Херцог и вышла в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла в матче второго круга китайского турнира в Чжэнчжоу уроженку Словении Полону Херцог в двух сетах со счётом 6:3, 7:5 и вышла в четвертьфинал соревнования, призовой фонд которого составляет $ 1,5 млн.



Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету Плишковой 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Херцог подала навылет 2 раза, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.



За место в полуфинале турнира Плишкова, посеянная под первым номером, поспорит с американкой Софьей Кенин (шестая сеяная), переигравшей во втором круге турнира на центральном корте французскую теннисистку Ализу Корне в двух партиях — 6:4, 6:2

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