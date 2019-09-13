Свитолина одолела Путинцеву в Чжэнчжоу, отыгравшись с 1:5 на решающем тай-брейке

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под вторым номером, пробилась в четвертьфинал, одолев представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты.

Элина, занимающая третью строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 10 брейк-пойнтов. На счету 36-й ракетки мира 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 брейков. В третьем сете украинка уступала 3:5 и смогла отыграть подачу на матч. На тай-брейке Элина проигрывала 1:5 и взяла 6 очков подряд.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с француженкой Кристиной Младенович.

Чешка Каролина Плишкова, получившая первый номер посева, в четвертьфинале одолела американку Софью Кенин (6) со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Её следующей соперницей будет победительница матча Айла Томлянович (Австралия) — Чжэн Сайсай (Китай).