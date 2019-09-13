Шарапова сыграет на турнире в Линце впервые с 2006 года
Россиянка Мария Шарапова выступит на турнире WTA в Линце (Австрия). Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. пройдут с 7 по 13 октября.
«Про турнир в Линце у меня много великолепных воспоминаний. Рада сюда вернуться, чтобы увидеть такое количество фантастических болельщиков», — цитирует Шарапову пресс-служба турнира.
32-летняя Шарапова не играла с конца августа после того, как проиграла американке Серене Уильямс в первом круге US Open. На текущий момент Мария занимает 135-е место в рейтинге WTA.
Напомним, Шарапова выиграла турнир в Линце в 2006 году и с тех пор не выступала на этих соревнованиях.
В 2018 году победу в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале взяла верх над россиянкой Екатериной Александровой.
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