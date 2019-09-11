Сафин объяснил, почему Шарапова и Кузнецова стали хуже играть

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал спад в российском женском теннисе. По его мнению, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова уже могли устать от большого спорта.

«Шараповой, Кузнецовой, наверное, тяжело, уже так много лет бегают. Вышли в такой возраст, когда начинаешь по-другому относиться к жизни. 15 лет участвовать в туре — начинает капать на мозги. Нет такой мотивации, как была раньше, при этом есть деньги, комфорт, уже сложно путешествовать, хочется завести семьи. Их можно понять, они постепенно уходят.

Недавно и в мужском разряде не было Хачанова, Медведева, Рублёва — появились же. Так что и тут, это вопрос времени, спорт развивается волнами», — цитирует Сафина «RT на русском».

В обновлённом рейтинге WTA от 9 сентября Шарапова опустилась на 135-е место.