Свитолина уступила Младенович в четвертьфинальном матче турнира в Чжэнчжоу
Представительница Украины третья ракетка мира Элина Свитолина (2) не сумела пробиться в полуфинал хардовых соревнований категории Premier в Чжэнчжоу (Китай). В трёх партиях она уступила представительнице Франции Кристине Младенович — 4:6, 6:4, 3:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Свитолиной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 15. У Младенович — 3 подачи навылет, 12 двойных ошибоки 8 брейков.
За выход в финал соревнований 26-летняя француженка поспорит с хорваткой Петрой Мартич, которая ранее переиграла Арину Соболенко из Беларуси.
Соревнования в Чжэнчжоу проводятся впервые в истории. В параллельном полуфинале встретятся представительница Чехии Каролина Плишкова (1) и австралийка Айла Томлянович.
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