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Свитолина уступила Младенович в четвертьфинальном матче турнира в Чжэнчжоу

Свитолина уступила Младенович в четвертьфинальном матче турнира в Чжэнчжоу
Теннис / WTA 0

Представительница Украины третья ракетка мира Элина Свитолина (2) не сумела пробиться в полуфинал хардовых соревнований категории Premier в Чжэнчжоу (Китай). В трёх партиях она уступила представительнице Франции Кристине Младенович — 4:6, 6:4, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Свитолиной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 15. У Младенович — 3 подачи навылет, 12 двойных ошибоки 8 брейков.

За выход в финал соревнований 26-летняя француженка поспорит с хорваткой Петрой Мартич, которая ранее переиграла Арину Соболенко из Беларуси.

Соревнования в Чжэнчжоу проводятся впервые в истории. В параллельном полуфинале встретятся представительница Чехии Каролина Плишкова (1) и австралийка Айла Томлянович.

Чжэнчжоу. 1/4 финала
13 сентября 2019, пятница. 17:15 МСК
Кристина Младенович
49
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Элина Свитолина
3
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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