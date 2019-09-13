Согласие Э. Маррея позволит Великобритании принять участие в ATP Cup

Британский теннисист Энди Маррей принял решение об участии в первом розыгрыше нового командного турнира АТР Cup. Об этом сообщает stv.tv.

Сообщается, что в случае отказа от участия Маррея в турнире, сборная Великобритании не смогла бы принять в нём участие из-за низкого общего рейтинга. Тем не менее, двукратный олимпийский чемпион воспользовался опцией защищённого рейтинга и помог своей команде в квалификации.



Сам Энди сомневался в целесообразности участия в турнире по той причине, что он мог бы отрицательно сказаться на его подготовке к Открытому чемпионату Австралии. Именно результат на первом мэйджоре в 2020 году стоит для экс первой ракетки мира на первом месте.



ATP Cup пройдёт в период с 3 по 12 января 2020 года.