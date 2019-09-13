Поражения Свитолиной и Соболенко в видеообзоре 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу

Вашему вниманию видеообзор четвертьфинальных матчей турнира категории Premier в Чжэнчжоу

(Китай).

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко не сумела выиграть два матча за один день, в трёх партиях уступив хорватке Петре Мартич — 5:7, 7:5, 4:6.



Третья ракетка мира из Украины Элина Свитолина аналогично Соболенко не сумела победить в двух матчах, проведённых в течение нескольких часов. Её обидчицей стала Кристина Младенович из Франции — 6:4, 4:6, 6:3.



Ещё одной полуфиналисткой соревнований стала первая сеяная из Чехии Каролина Плишкова. В трёх партиях она обыграла американку Софию Кенин — 6:4, 4:6, 6:1.



Последней теннисисткой, которая поборется за выход в финал является австралийка Айла Томлянович, обыгравшая местную теннисистку Чжэн Сайсай — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4.

Видео доступно на «Чемпионате».