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Топ-10 теннисистов сыграют в дебютном Кубке ATP

Топ-10 теннисистов сыграют в дебютном Кубке ATP
Теннис / ATP 0

Десятка лучших теннисистов рейтинга ATP примут участие в дебютном розыгрыше Кубка ATP, который пройдет в январе в Австралии, сообщает AP.

Своё участие официально подтвердили Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Кеи Нисикори, Роберто Баутиста-Агут, а также россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Кубок ATP пройдет с 3 по 12 января. На турнире выступят 18 лучших мужских сборных, хозяева турнира сборная Австралии, и ещё пять команд, которые пройдут квалификацию.

Кубок ATP — новый теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон. В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем сезоне. Следующий по значимости турнир после турниров Большого шлема.

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Источник: AP

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