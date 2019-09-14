Топ-10 теннисистов сыграют в дебютном Кубке ATP

Десятка лучших теннисистов рейтинга ATP примут участие в дебютном розыгрыше Кубка ATP, который пройдет в январе в Австралии, сообщает AP.



Своё участие официально подтвердили Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Кеи Нисикори, Роберто Баутиста-Агут, а также россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.



Кубок ATP пройдет с 3 по 12 января. На турнире выступят 18 лучших мужских сборных, хозяева турнира сборная Австралии, и ещё пять команд, которые пройдут квалификацию.

Кубок ATP — новый теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон. В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем сезоне. Следующий по значимости турнир после турниров Большого шлема.