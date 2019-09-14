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Вторая ракетка мира Кар. Плишкова вышла в финал крупного турнира в Чжэнчжоу

Вторая ракетка мира Кар. Плишкова вышла в финал крупного турнира в Чжэнчжоу
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под первым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Вторая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

В финале соревнований с призовым фондом $ 1,5 млн Плишкова поспорит либо с хорваткой Петрой Мартич, получившей седьмой номер посева, либо с француженкой Кристиной Младенович. В четвертьфинале Мартич выбила из борьбы Арину Соболенко (4) из Беларуси, а Младенович — украинку Элину Свитолину (2).

Турнир категории Premier в Чжэнчжоу завершится завтра, 15 сентября.

Чжэнчжоу. 1/2 финала
14 сентября 2019, суббота. 09:00 МСК
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Айла Томлянович
46
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Плишкова обыграла Херцог и вышла в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу
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