Вторая ракетка мира Кар. Плишкова вышла в финал крупного турнира в Чжэнчжоу

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под первым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Вторая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

В финале соревнований с призовым фондом $ 1,5 млн Плишкова поспорит либо с хорваткой Петрой Мартич, получившей седьмой номер посева, либо с француженкой Кристиной Младенович. В четвертьфинале Мартич выбила из борьбы Арину Соболенко (4) из Беларуси, а Младенович — украинку Элину Свитолину (2).

Турнир категории Premier в Чжэнчжоу завершится завтра, 15 сентября.