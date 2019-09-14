Навратилова: полностью поддерживаю решение Клейстерс

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала возвращение в тур бельгийки Ким Клейстерс. 36-летняя спортсменка намерена возобновить профессиональную карьеру в 2020 году.



«Возвращаться на корт сложнее, ведь она не играла очень долго. Сможет ли она двигаться, как раньше, ведь это немаловажный компонент. Но у Ким осталась сила удара. Она знает, как надо вести себя на корте.



Полностью поддерживаю её решение. Если она хочет играть, то её ждут несколько прекрасных лет. Успех для Ким не будет измеряться попаданием в топ-100 или в первую двадцатку. Главным мерилом успеха станет то, получает ли она удовольствие от дела, которым занимается», — цитирует Навратилову ВВС.



Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мейджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).

Клейстерс возвращается и покажет Серене, как выигрывать «Шлемы», будучи мамой Ким сумела трижды победить на мэйджорах после рождения дочки. Спустя семь лет она снова выйдет на корт, родив уже трёх детей.