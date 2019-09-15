Томаш Бердых снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Бывшая четвёртая ракетка мира, финалист Уимблдона-2010 чех Томаш Бердых отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге, который состоится с 16 по 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
Организаторы уже провели церемонию жеребьёвки. Бердых должен был начать турнир матчем с россиянином Евгением Донским, получившим уайлд-кард от организаторов. Теперь 29-летний уроженец Москвы встретится в первом круге либо с лаки-лузером, либо с игроком, который пробьётся в основную сетку соревнований через квалификационный отбор.
Напомним, Даниил Медведев и Карен Хачанов, посеянные под первым и вторым номерами соответственно, начнут турнир со стадии второго круга. Соперник пятого номера посева Андрея Рублёва определится по итогам квалификации.
Ранее с турнира в Санкт-Петербурге снялись швейцарец Стэн Вавринка и серб Ласло Джере.
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