Томаш Бердых снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Бывшая четвёртая ракетка мира, финалист Уимблдона-2010 чех Томаш Бердых отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге, который состоится с 16 по 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ATP.



Организаторы уже провели церемонию жеребьёвки. Бердых должен был начать турнир матчем с россиянином Евгением Донским, получившим уайлд-кард от организаторов. Теперь 29-летний уроженец Москвы встретится в первом круге либо с лаки-лузером, либо с игроком, который пробьётся в основную сетку соревнований через квалификационный отбор.



Напомним, Даниил Медведев и Карен Хачанов, посеянные под первым и вторым номерами соответственно, начнут турнир со стадии второго круга. Соперник пятого номера посева Андрея Рублёва определится по итогам квалификации.



Ранее с турнира в Санкт-Петербурге снялись швейцарец Стэн Вавринка и серб Ласло Джере.

