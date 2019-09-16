Серену Уильямс на румынском телеканале сравнили с обезьяной

В Румынии на общенациональном телеканале ведущий Раду Банчу в своей ежедневной программе сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной.
«Серена Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», – сказал 49-летний Банчу.
В Национальном совете по борьбе с дискриминацией отреагировали на слова ведущего. Организация сочла его высказывания «проявлением расизма». Банчу был оштрафован на $ 1,9 тыс., сообщил сайт совета.
Напомним, последним турниром, в котором Серена Уильямс принимала участие, был Открытый чемпионат США. Американка дошла до финала, где проиграла канадке Бьянке Андрееску.
На текущий момент Серена занимает девятое место в рейтинге WTA.
- 16 сентября 2019
-
20:45
-
20:25
-
20:00
-
19:23
-
18:22
-
17:37
-
17:22
-
15:16
-
13:44
-
12:09
-
11:53
-
10:43
-
09:47
-
09:20
-
08:47
-
08:38
-
08:35
-
08:02
-
06:36
-
00:31
-
00:04
- 15 сентября 2019
-
23:47
-
21:45
-
20:28
-
18:43
-
18:19
-
16:58
-
16:45
-
16:16
-
15:59
-
15:33
-
14:33
-
13:58
-
13:08
-
12:30