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Серену Уильямс на румынском телеканале сравнили с обезьяной

Серену Уильямс на румынском телеканале сравнили с
Серену Уильямс на румынском телеканале сравнили с обезьяной
Теннис / WTA 0

В Румынии на общенациональном телеканале ведущий Раду Банчу в своей ежедневной программе сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной.

«Серена Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», – сказал 49-летний Банчу.

В Национальном совете по борьбе с дискриминацией отреагировали на слова ведущего. Организация сочла его высказывания «проявлением расизма». Банчу был оштрафован на $ 1,9 тыс., сообщил сайт совета.

Напомним, последним турниром, в котором Серена Уильямс принимала участие, был Открытый чемпионат США. Американка дошла до финала, где проиграла канадке Бьянке Андрееску.

На текущий момент Серена занимает девятое место в рейтинге WTA.

«Серене мешают гормоны, и она путается в показаниях»
Американка стала медленнее, потеряла уверенность и хочет сбросить давление с плеч, чтобы продолжить гонку за «Большим шлемом».
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