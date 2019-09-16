Серену Уильямс на румынском телеканале сравнили с обезьяной

В Румынии на общенациональном телеканале ведущий Раду Банчу в своей ежедневной программе сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной.

«Серена Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», – сказал 49-летний Банчу.

В Национальном совете по борьбе с дискриминацией отреагировали на слова ведущего. Организация сочла его высказывания «проявлением расизма». Банчу был оштрафован на $ 1,9 тыс., сообщил сайт совета.

Напомним, последним турниром, в котором Серена Уильямс принимала участие, был Открытый чемпионат США. Американка дошла до финала, где проиграла канадке Бьянке Андрееску.

На текущий момент Серена занимает девятое место в рейтинге WTA.