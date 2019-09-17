Рублёв победил Ивашко и вышел во второй круг St. Petersburg Open
В первом раунде турнира в Санкт-Петербурге россиянин Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером, в трёх сетах взял верх над представителем Беларуси Ильёй Ивашко — 4:6, 6:0, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут.
Уроженец Москвы выполнил 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и сделал 5 брейков. В активе Ивашко 3 подачи навылет, 16 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
За выход в четвертьфинал Рублёв, являющийся 38-й ракеткой мира, поспорит с представителем Литвы Ричардом Беранкисом.
Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 16 по 22 сентября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Словакии Мартина Клижана — 6:3, 6:1.
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