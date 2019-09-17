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Рублёв победил Ивашко и вышел во второй круг St. Petersburg Open

Рублёв победил Ивашко и вышел во второй круг St. Petersburg Open
Теннис / ATP 0

В первом раунде турнира в Санкт-Петербурге россиянин Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером, в трёх сетах взял верх над представителем Беларуси Ильёй Ивашко — 4:6, 6:0, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут.

Уроженец Москвы выполнил 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и сделал 5 брейков. В активе Ивашко 3 подачи навылет, 16 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

За выход в четвертьфинал Рублёв, являющийся 38-й ракеткой мира, поспорит с представителем Литвы Ричардом Беранкисом.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 16 по 22 сентября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Словакии Мартина Клижана — 6:3, 6:1.

Санкт-Петербург. 1-й круг
17 сентября 2019, вторник. 18:30 МСК
Илья Ивашко
135
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 4
4 		6 6
         
Андрей Рублёв
38
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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