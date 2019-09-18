Федерер поделился совместным селфи с Кубка Лэйвера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился фотографией с другими участниками Кубка Лэйвера. В этом сезоне матчи запланированы с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария).

Напомним, капитаном команды мира является американец Джон Макинрой, вице-капитаном – его брат Патрик Макинрой. В состав сборной вошли: Ник Кирьос, Джон Иснер, Милош Раонич, Денис Шаповалов, Джек Сок и Тейлор Фритц. Запасной – Джордан Томпсон.

В команде Европы сыграют Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини. Запасной – Роберто Баутиста-Агут. Капитаном сборной стал Бьорн Борг, вице-капитаном — Томас Энквист.

С 2019 года Кубок Лэйвера впервые пройдёт как часть календаря ATP. Соревнования состоятся в третий раз. Параллельно будут сыграны турниры категории ATP-250 в Метце (Франция) и Санкт-Петербурге (Россия).

Фотография доступна на странице Федерера в «Твиттере».