Стали известны имена запасных в сборных Европы и мира на Кубке Лэйвера

Стали известны запасные игроки сборных Европы и мира, которые выступят на Кубке Лэйвера. Капитаном команды мира является американец Джон Макинрой, вице-капитаном – его брат Патрик Макинрой. В состав сборной вошли: Ник Кирьос, Джон Иснер, Милош Раонич, Денис Шаповалов, Джек Сок и Тейлор Фритц. Запасной – Джордан Томпсон.



В команде Европы сыграют Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини. Запасной – Роберто Баутиста-Агут. Капитаном сборной стал Бьорн Борг, вице-капитаном — Томас Энквист.



С 2019 года Кубок Лэйвера впервые пройдёт как часть календаря ATP. Соревнования состоятся в третий раз. В этом сезоне матчи запланированы с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария). Параллельно будут сыграны турниры в Метце (Франция) и Санкт-Петербурге (Россия).

Стал известен полный состав сборной мира на Кубке Лэйвера—2019