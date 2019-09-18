Лэйвер: Федерер способен играть и после 40 лет
11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде австралиец Род Лэйвер поделился мыслями о спортивном долголетии 38-летнего швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Он чувствует, что может играть в течение нескольких лет. Не так давно Роджер говорил, что думал выступать до тех пор, пока ему не исполнится 40.
На данный момент ему 38, и играет он всё так же хорошо. Вы видели финал Уимблдона, где они с Джоковичем провели 4,5 часа на корте и у Роджера были матчболы. Чувствую, что он может играть до 40 лет и способен выступать и дальше», — приводит слова Лэйвера Tennis World USA.
Напомним, в финале Уимблдона-2019 Федерер уступил Джоковичу в пяти сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7).
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