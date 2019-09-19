Россиянка Флинк разгромно проиграла Путинцевой на турнире в Осаке
Российская теннисистка Варвара Флинк, пробившаяся в основную сетку турнира в Осаке (Япония) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Варвара ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 823 тыс. Путинцева поспорит с бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1).
Американка Слоан Стивенс, посеянная под третьим номером, проиграла итальянке Камиле Джорджи со счётом 0:6, 3:6. Турнир в Осаке завершится 22 сентября.
Осака. 2-й круг
19 сентября 2019, четверг. 07:35 МСК
149
Варвара Флинк
В. Флинк
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
36
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Осака. 2-й круг
19 сентября 2019, четверг. 06:00 МСК
14
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
54
Камила Джорджи
К. Джорджи
Осака вышла в 1/4 финала турнира в Японии, где может сыграть с россиянкой Флинк
- 19 сентября 2019
-
10:20
-
10:04
-
09:43
-
08:55
-
04:38
-
00:31
- 18 сентября 2019
-
23:34
-
23:01
-
22:48
-
22:27
-
22:01
-
21:27
-
20:45
-
20:22
-
19:55
-
19:19
-
19:08
-
18:44
-
18:28
-
17:47
-
17:27
-
16:34
-
15:49
-
15:24
-
13:32
-
12:56
-
12:43
-
12:30
-
10:43
-
10:03
-
09:16
-
08:34
-
00:44
-
00:20
- 17 сентября 2019
-
23:04
Партнерский контент