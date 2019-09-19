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Россиянка Флинк разгромно проиграла Путинцевой на турнире в Осаке

Россиянка Флинк разгромно проиграла Путинцевой на турнире в Осаке
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Варвара Флинк, пробившаяся в основную сетку турнира в Осаке (Япония) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Варвара ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 823 тыс. Путинцева поспорит с бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1).

Американка Слоан Стивенс, посеянная под третьим номером, проиграла итальянке Камиле Джорджи со счётом 0:6, 3:6. Турнир в Осаке завершится 22 сентября.

Осака. 2-й круг
19 сентября 2019, четверг. 07:35 МСК
Варвара Флинк
149
Россия
Варвара Флинк
В. Флинк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Юлия Путинцева
36
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Осака. 2-й круг
19 сентября 2019, четверг. 06:00 МСК
Слоан Стивенс
14
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Камила Джорджи
54
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Осака вышла в 1/4 финала турнира в Японии, где может сыграть с россиянкой Флинк
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