Осака вышла в 1/4 финала турнира в Японии, где может сыграть с россиянкой Флинк
Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Осаке (Япония) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» 13 раз подала навылет совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 823 тыс. четвёртая ракетка мира поспорит с победительницей противостояния Варвара Флинк (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Турнир в Осаке завершится 22 сентября.
Осака. 2-й круг
18 сентября 2019, среда. 11:10 МСК
4
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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Виктория Томова
В. Томова
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