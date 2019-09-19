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Надаль пропустит первый день Кубка Лэйвера, Федерер сыграет в паре

Надаль пропустит первый день Кубка Лэйвера, Федерер сыграет в паре
Теннис / ATP 0

Организаторы командных соревнований Laver Cup опубликовали расписание первого игрового дня. Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль на кортах Женевы не сыграет. Третий номер рейтинга АТР и один из организаторов турнира Роджер Федерер выйдет на парный матч.

Полностью расписание первого игрового дня выглядит следующим образом:

Доминик Тим (Команда Европы) — Денис Шаповалов (Команда мира)
Фабио Фоньини (Европа) — Джек Сок (Мир)
Стефанос Циципас (Европа) — Тейлор Фритц (Мир)
Роджер Федерер / Александр Зверев (Мир) — Денис Шаповалов / Джек Сок (Мир).

Кубок Лэйвера—2020 пройдёт на родине Роджера Федерера в Женеве (Швейцария). Матчи выставочного турнира пройдут в период с 20 по 22 сентября.

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