Надаль пропустит первый день Кубка Лэйвера, Федерер сыграет в паре

Организаторы командных соревнований Laver Cup опубликовали расписание первого игрового дня. Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль на кортах Женевы не сыграет. Третий номер рейтинга АТР и один из организаторов турнира Роджер Федерер выйдет на парный матч.



Полностью расписание первого игрового дня выглядит следующим образом:



Доминик Тим (Команда Европы) — Денис Шаповалов (Команда мира)

Фабио Фоньини (Европа) — Джек Сок (Мир)

Стефанос Циципас (Европа) — Тейлор Фритц (Мир)

Роджер Федерер / Александр Зверев (Мир) — Денис Шаповалов / Джек Сок (Мир).

Кубок Лэйвера—2020 пройдёт на родине Роджера Федерера в Женеве (Швейцария). Матчи выставочного турнира пройдут в период с 20 по 22 сентября.