Надаль пропустит первый день Кубка Лэйвера, Федерер сыграет в паре
Организаторы командных соревнований Laver Cup опубликовали расписание первого игрового дня. Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль на кортах Женевы не сыграет. Третий номер рейтинга АТР и один из организаторов турнира Роджер Федерер выйдет на парный матч.
Полностью расписание первого игрового дня выглядит следующим образом:
Доминик Тим (Команда Европы) — Денис Шаповалов (Команда мира)
Фабио Фоньини (Европа) — Джек Сок (Мир)
Стефанос Циципас (Европа) — Тейлор Фритц (Мир)
Роджер Федерер / Александр Зверев (Мир) — Денис Шаповалов / Джек Сок (Мир).
Кубок Лэйвера—2020 пройдёт на родине Роджера Федерера в Женеве (Швейцария). Матчи выставочного турнира пройдут в период с 20 по 22 сентября.
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