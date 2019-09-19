Тренер: давление на Серену в финалах ТБШ больше, чем на любого другого игрока

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, поделился мыслями о последних выступлениях подопечной.
«Думаю, Серена оказалась недостаточно подготовлена, потому что у неё только родился ребенок, а уже менее чем через год она дошла до финала турнира «Большого шлема», но была далека от лучшей физической формы. Она очень сильная психологически.
Теперь дела у Серены начинают идти хорошо. На Открытом чемпионате США она отлично выглядела на протяжении всего турнира, кроме финала. Важно понимать, когда Серена играет в финале турнира «Большого шлема», она испытывает большее давление, чем любая другая теннисистка.
Она играет, чтобы творить историю. Серена невероятная. Давление на неё огромное. А с другой стороны, ей не повезло, потому что она играла с молодыми теннисистками, которые выходили расслабленными, не испытывая стресса и давления. Вот почему она проиграла. У неё ещё будут шансы, потому что она смотрится хорошо», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.
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