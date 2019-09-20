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Медведев рассказал, какие прозвища ему дал Кирьос

Медведев рассказал, какие прозвища ему дал Кирьос
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, следил ли он за тем, как австралиец Ник Кирьос после их матча в Вашингтоне стал придумывать ему прозвища.

«Не могу сказать, что прямо следил, но видел, естественно. Я уже говорил, что Ник, мне кажется, неплохой парень в жизни. На корте он иногда перебарщивает, и это нехорошо.

Любимое прозвище? Он меня в основном „beast“ («зверь») называет или «машиной». Помню, в Цинциннати мы с тренером уходили из раздевалки после матча, Ник поворачивается к моему тренеру и говорит: «Машина» вообще спит? Тренер отвечает: «Я его подзаряжаю ночью, он не спит», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.

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