Матч Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Осаке перенесён на 21 сентября

Матч российской теннисистки Анастасии Павлюченковой с представительницей Японии Мисаки Дои (WC) в четвертьфинале турнира в Осаке (Япония) перенесён на завтра, 21 сентября, из-за дождя. Сегодня, 20 сентября, соперницы смогли провести только два гейма — уроженка Самары повела 2:0.

В этот игровой день завершился один матч. Американка Мэдисон Кис (5) отказалась от продолжения борьбы в противостоянии с немкой Анжеликой Кербер (4) при счёте 4:6, 6:4, 1:2. В полуфинале немка встретится либо с Павлюченковой, либо с Дои.

На завтра также перенесены четвертьфинальные матчи Камила Джорджи (Италия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 9) и Наоми Осака (Япония, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Турнир в Осаке с призовым фондом $ 823 тыс. завершится 22 сентября.