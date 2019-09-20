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Сок обыграл Фоньини и принёс первое очко сборной мира на Кубке Лэйвера

Сок обыграл Фоньини и принёс первое очко сборной мира на Кубке Лэйвера
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Джек Сок, выступающий за сборную мира, одолел представителя Италии Фабио Фоньини (сборная Европы) во втором матче первого игрового дня Кубка Лэйвера в Женеве (Швейцария). Матч завершился со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Сегодня, 20 сентября, также состоятся матчи: Стефанос Циципас (Европа) — Тейлор Фритц (мир), Роджер Федерер/Александр Зверев (Европа) — Денис Шаповалов/Джек Сок (мир).

В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 пунктов.

Кубок Лэйвера. Женева
Сборная Европы — сборная мира — 1-1.

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