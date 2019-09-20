Сок обыграл Фоньини и принёс первое очко сборной мира на Кубке Лэйвера

Американский теннисист Джек Сок, выступающий за сборную мира, одолел представителя Италии Фабио Фоньини (сборная Европы) во втором матче первого игрового дня Кубка Лэйвера в Женеве (Швейцария). Матч завершился со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.



Сегодня, 20 сентября, также состоятся матчи: Стефанос Циципас (Европа) — Тейлор Фритц (мир), Роджер Федерер/Александр Зверев (Европа) — Денис Шаповалов/Джек Сок (мир).



В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 пунктов.



Кубок Лэйвера. Женева

Сборная Европы — сборная мира — 1-1.

Тим, отыграв 3 матчбола, принёс первое очко сборной Европы в Кубке Лэйвера