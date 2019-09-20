Тим, отыграв 3 матчбола, принёс первое очко сборной Европы в Кубке Лэйвера

Австрийский теннисист Доминик Тим, выступающий за сборную Европы, одолел представителя Канады Дениса Шаповалова (команда мира) в стартовом матче Кубка Лэйвера в Женеве (Швейцария) со счётом 6:4, 5:7, [13:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Доминику удалось отыграть три матчбола.

Сегодня, 20 сентября, также состоятся матчи: Фабио Фоньини (Европа) — Джек Сок (мир), Стефанос Циципас (Европа) — Тейлор Фритц (мир), Роджер Федерер/Александр Зверев (Европа) — Денис Шаповалов/Джек Сок (мир).

В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 пунктов.

Кубок Лэйвера. Женева

Сборная Европы — сборная мира — 1-0.