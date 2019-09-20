Медведев обыграл Рублёва и пробился в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев обыграл соотечественника, Андрея Рублёва, в четвертьфинальном матче St. Petersburg Open — 6:4, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Медведев отметился 12 эйсами, 5 двойными ошибками и 5 брейками. На счету Рублёва 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 брейка.



За выход в главный матч соревнований категории АТР 250 Медведев поспорит с представителем Беларуси Егором Герасимовым, который ранее переиграл Маттео Берреттини из Италии — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).



Напомним, действующим чемпионом соревнований Санкт-Петербурге является пятый номер рейтинга АТР из Австрии Доминик Тим. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл словака Мартина Клижана.