Медведев обыграл Рублёва и пробился в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев обыграл соотечественника, Андрея Рублёва, в четвертьфинальном матче St. Petersburg Open — 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Медведев отметился 12 эйсами, 5 двойными ошибками и 5 брейками. На счету Рублёва 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 брейка.
За выход в главный матч соревнований категории АТР 250 Медведев поспорит с представителем Беларуси Егором Герасимовым, который ранее переиграл Маттео Берреттини из Италии — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Напомним, действующим чемпионом соревнований Санкт-Петербурге является пятый номер рейтинга АТР из Австрии Доминик Тим. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл словака Мартина Клижана.
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