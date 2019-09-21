Победа Федерера и Зверева — в видеообзоре первого парного матча Кубка Лэйвера

Вашему вниманию — видеообзор матчей выставочных соревнований Laver Cup.
Греческий теннисист представитель команды Европы Стефанос Циципас в трёх партиях обыграл представителя США Тейлора Фритца (команда мира) — 6:2, 1:6 [10:7]. Матч продлился 1 час 13 минут.
Швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев в первом парном матче соревнований одолели канадца Дениса Шаповалова и американца Джека Сока — 6:3, 7:5.
Видео доступно на «Чемпионате».
Таким образом, счёт в противостоянии команд Европы и остального мира стал 3:1. Единственное очко для соперников Федерера и компании добыл именно Джек Сок, обыгравший Фабио Фоньини.
В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 очков. Завершится турнир 22 сентября.
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