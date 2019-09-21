Павлюченкова выиграла у Кербер второй матч за день и вышла в финал Осаки

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в решающий матч соревнований категории Premier в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла экс первую ракетку мира из Германии Анжелику Кербер — 6:3, 6:3. Стоит отметить, что для Павлюченковой матч с Кербер стал вторым за сегодня — ранее она обыграла японку Мисаки Дои.
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Павлюченковой 3 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 6 двойными ошибками и 3 брейками.
За главный трофей соревнований Анастасия поспорит с другой бывшей первой ракеткой мира, хозяйкой местных кортов Наоми Осакой.
Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла именно Наоми Осаку — 6:4, 6:4. Стоит отметить, что в 2018 году турнир проходил в Токио.
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