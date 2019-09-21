Медведев рассказал, кого из легенд тенниса хотел бы иметь в качестве тренера

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев рассказал об отношениях с тренерами. Также теннисист назвал звёзд прошлого, которых хотел бы видеть в своей команды.



«Я беру в свою команду людей, которые действительно подходят мне по характеру. Я должен быть с ними другом, пусть не всегда близким, потому что они могут быть старше меня. Это должны быть люди моего мышления, которые понимают, как я работаю, а я понимаю и принимаю, как ведут себя они.



Игорь Андреев, может быть, не легендарный игрок прошлого, но очень крутой теннисист. В этом сезоне я взял его в команду помогать мне на грунте и считаю, что это круто сработало. Сюда тоже как раз мой тренер-француз не смог поехать, и я пригласил Игоря, чтобы он мне помог. Пока всё круто работает, опять же.



Если говорить о ком-то, с кем я мечтал бы поработать, слишком тяжёлый вопрос — слишком большой выбор. Сампрас, Агасси, Лендл, Сафин… Было бы круто, но, как уже сказал, для этого я должен быть уверен в человеке и том, что он мне подойдёт», — цитирует Медведева официальный сайт «Матч ТВ».



Медведев назвал свой лучший матч за последний год