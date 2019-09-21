Чорич вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, где может сыграть с Медведевым

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под четвёртым номером, пробился в финал соревнований. 22-летний уроженец Загреба одолел представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Чорич упрочил лидерство по показателю личных встреч – 2-0.
Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут. Чорич 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 17. На счету португальца 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Соперником Чорича по решающему поединку может стать четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Для этого россиянину, получившему первый номер посева, необходимо обыграть представителя Беларуси Егора Герасимова, пробившегося в основную сетку соревнований через квалификацию.
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