Текстовая онлайн-трансляция финала Медведев — Чорич в Санкт-Петербурге
Сегодня, 22 сентября, состоится финал турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под первым номером, и представитель Хорватии Борна Чорич (4). Поединок начнётся в 16:30 мск.
В личных встречах Чорич выигрывает — 4-1.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Санкт-Петербурге Медведев — Чорич.
В полуфиналах Медведев обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова, а Чорич взял верх над Жоау Соузой из Португалии.
Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 16 по 22 сентября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он обыграл словака Мартина Клижана — 6:3, 6:1.
С кем Медведев будет биться за первое место? С Надалем или Федерером?
Джокович совсем скоро потеряет свою первую позицию в рейтинге. Так что Медведева ждёт борьба за лидерство не с ним.
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