С кем Медведев будет биться за первое место? С Надалем или Федерером?

Грядёт смена лидера

В мужском теннисе назревает смена первой ракетки мира – впервые за год. В чемпионской гонке Рафаэль Надаль опережает Новака Джоковича почти на две тысячи очков. Если быть точным, испанец впереди на 1960 баллов. Год назад у Рафаэля тоже было преимущество, но тогда разница между ним и сербом составляла только 1035 очков. Кроме того, тогда Надаль получил травму на US Open и после этого турнира «Большого шлема» в 2018-м на корт больше не выходил. Новак, напротив, был здоров, полон сил и, победив в Нью-Йорке, дошёл ещё до трёх финалов подряд. В Шанхае он выиграл очередной «Мастерс», в Париже уступил Карену Хачанову, а на Итоговом чемпионате в Лондоне – Александру Звереву. Разумеется, набранных очков хватило с запасом, чтобы опередить Рафаэля и завершить сезон первым.

На этот раз расклад совсем другой. Надаль устал, но не травмирован, а у Джоковича проблемы с плечом. Теоретически серб рассчитывает сыграть на четырёх турнирах: в Токио, Шанхае, Париже и Лондоне. На практике неизвестно, в каком состоянии будет его плечо. Если кто-то забыл, то именно по этой причине Новак отказался продолжать борьбу в 1/8 финала US Open со Стэном Вавринкой. Конкретной информации нет – похоже, её в данный момент не знает даже сам Джокович. Ходили слухи, что он раздумывает об операции, но подтверждений они пока не получили. А легендарный Джон Макинрой во время US Open предположил, что больше серб на корт в этом сезоне не выйдет.

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Травмированный Джокович собирает картошку

Сам Джокович прокомментировал ситуацию с травмой следующим образом. «К сожалению, травма носит более серьёзный характер. Это действительно помешало мне завершить Открытый чемпионат США. Мне очень жаль, ведь это один из четырёх крупнейших турниров и особенно важный во второй части сезона. Я хотел бы сказать вам, когда я вернусь, но я действительно не знаю этого наверняка. Я слежу за результатами реабилитации каждый день. Я наблюдаю, как плечо реагирует на восстановление. Надеюсь быть на корте через неделю или две. Если говорить об идеальном сценарии, то я бы очень хотел сыграть в Токио».



Пока тренироваться Новак не может, он решил съездить в небольшое сербское село и помочь местным жителям собрать урожай картофеля. Серб отметил, что подобные поездки и действия будят в нём тёплые детские воспоминания и потому особенно приятны. Что ж, не каждый день увидишь мультимиллионера, трудящегося на грядках за сбором картошки. Джокович в этом плане действительно молодец – тому, как он общается с простыми людьми, могут поучиться многие.

Джокович помог собрать урожай картофеля в сербском селе

Медведев близок к Федереру…

Но вернёмся к рейтингу – точнее, перейдём от чемпионской гонки к рейтингу 52 недель. Здесь Джокович опережает Надаля на 640 очков. Соответственно, если он не сможет сыграть ни в Токио, ни в Шанхае, то Рафаэль в любом случае станет первой ракеткой мира – у Новака «сгорит» 1000 баллов за титул на китайском «Мастерсе». Отметим, что до того Новак точно опередит Ивана Лендла и станет третьим по количеству недель на первой строчке после Роджера Федерера и Пита Сампраса. 23 сентября у Джоковича станет 270 недель лидерства – столько же, сколько у Лендла – а 30-го он окажется впереди. Сампрас лидировал 286 недель, а Федерер – 310. У Надаля 196 недель, это шестой показатель в истории (пятёрку замыкает Джимми Коннорс с 268 неделями). Таким образом, Рафаэль может помочь Роджеру – ведь если Новак всё-таки закончит год первым, то окажется совсем недалеко от рекорда швейцарца.

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Других претендентов на то, чтобы занять первую строчку по итогам сезона, нет. Конечно, можно придумать совсем фантастический сценарий, при котором Федерер выиграет Шанхай, Базель, Париж и Лондон, набрав 4000 очков, а Надаль больше не наберёт ничего – но это уже не научная фантастика. Иного способа отыграть 3715 очков отставания от Рафаэля у Роджера нет. Для швейцарца актуальнее другая задача – сохранить третью строчку (конечно, если самого Федерера это интересует). Даниил Медведев в чемпионской гонке уступает ему всего 705 баллов и вполне может оказаться впереди, если сохранит форму до конца сезона.

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А в следующем году может оказаться и на вершине

Правда, график у россиянина просто стахановский. После Санкт-Петербурга он планирует отдохнуть неделю, а затем без перерывов играть в Пекине, Шанхае, Москве, Вене и Париже. Возможно, хотя бы с одного из этих турниров Медведев в итоге снимется – по крайней мере если продолжит доходить везде до финалов. С точки зрения рейтинга логичнее всего было бы пропустить «250»-ник – «ВТБ Кубок Кремля» — тем более что добавить там очков Даниил фактически не может, поскольку в зачёт идут только 5 необязательных турниров, и на худшем из них россиянин набрал 180 очков. Но понятно, что сыграть на родине Даниилу хочется, так что наиболее логичным вариантом видится отказ от выступления в Вене в случае успехов в Азии и Москве.

После Парижа Медведева ждёт неделя отдыха, а затем ещё два соревнования – Итоговый чемпионат в Лондоне и финальная часть Кубка Дэвиса в Мадриде. Учитывая, что матч в Санкт-Петербурге с Андреем Рублёвым станет для него 69-м в сезоне, теоретически Даниил может провести чуть больше 100 поединков за год. В целом показатель не сумасшедший – те же Федерер или Надаль в свои лучшие годы играли 90 с лишним матчей за год – но у Медведева больше полусотни поединков может прийтись на последние 3,5 месяца сезона, а это действительно серьёзная нагрузка. Будем надеяться, что россиянин выдержит такой темп. И если Даниил наберёт много очков на «Мастерсах» и в Лондоне, то в следующем году может биться даже за первую строчку.