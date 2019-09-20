С кем Медведев будет биться за первое место? С Надалем или Федерером?

Грядёт смена лидера
В мужском теннисе назревает смена первой ракетки мира – впервые за год. В чемпионской гонке Рафаэль Надаль опережает Новака Джоковича почти на две тысячи очков. Если быть точным, испанец впереди на 1960 баллов. Год назад у Рафаэля тоже было преимущество, но тогда разница между ним и сербом составляла только 1035 очков. Кроме того, тогда Надаль получил травму на US Open и после этого турнира «Большого шлема» в 2018-м на корт больше не выходил. Новак, напротив, был здоров, полон сил и, победив в Нью-Йорке, дошёл ещё до трёх финалов подряд. В Шанхае он выиграл очередной «Мастерс», в Париже уступил Карену Хачанову, а на Итоговом чемпионате в Лондоне – Александру Звереву. Разумеется, набранных очков хватило с запасом, чтобы опередить Рафаэля и завершить сезон первым.
На этот раз расклад совсем другой. Надаль устал, но не травмирован, а у Джоковича проблемы с плечом. Теоретически серб рассчитывает сыграть на четырёх турнирах: в Токио, Шанхае, Париже и Лондоне. На практике неизвестно, в каком состоянии будет его плечо. Если кто-то забыл, то именно по этой причине Новак отказался продолжать борьбу в 1/8 финала US Open со Стэном Вавринкой. Конкретной информации нет – похоже, её в данный момент не знает даже сам Джокович. Ходили слухи, что он раздумывает об операции, но подтверждений они пока не получили. А легендарный Джон Макинрой во время US Open предположил, что больше серб на корт в этом сезоне не выйдет.
Травмированный Джокович собирает картошку
Сам Джокович прокомментировал ситуацию с травмой следующим образом. «К сожалению, травма носит более серьёзный характер. Это действительно помешало мне завершить Открытый чемпионат США. Мне очень жаль, ведь это один из четырёх крупнейших турниров и особенно важный во второй части сезона. Я хотел бы сказать вам, когда я вернусь, но я действительно не знаю этого наверняка. Я слежу за результатами реабилитации каждый день. Я наблюдаю, как плечо реагирует на восстановление. Надеюсь быть на корте через неделю или две. Если говорить об идеальном сценарии, то я бы очень хотел сыграть в Токио».
Пока тренироваться Новак не может, он решил съездить в небольшое сербское село и помочь местным жителям собрать урожай картофеля. Серб отметил, что подобные поездки и действия будят в нём тёплые детские воспоминания и потому особенно приятны. Что ж, не каждый день увидишь мультимиллионера, трудящегося на грядках за сбором картошки. Джокович в этом плане действительно молодец – тому, как он общается с простыми людьми, могут поучиться многие.
Медведев близок к Федереру…
Но вернёмся к рейтингу – точнее, перейдём от чемпионской гонки к рейтингу 52 недель. Здесь Джокович опережает Надаля на 640 очков. Соответственно, если он не сможет сыграть ни в Токио, ни в Шанхае, то Рафаэль в любом случае станет первой ракеткой мира – у Новака «сгорит» 1000 баллов за титул на китайском «Мастерсе». Отметим, что до того Новак точно опередит Ивана Лендла и станет третьим по количеству недель на первой строчке после Роджера Федерера и Пита Сампраса. 23 сентября у Джоковича станет 270 недель лидерства – столько же, сколько у Лендла – а 30-го он окажется впереди. Сампрас лидировал 286 недель, а Федерер – 310. У Надаля 196 недель, это шестой показатель в истории (пятёрку замыкает Джимми Коннорс с 268 неделями). Таким образом, Рафаэль может помочь Роджеру – ведь если Новак всё-таки закончит год первым, то окажется совсем недалеко от рекорда швейцарца.
Других претендентов на то, чтобы занять первую строчку по итогам сезона, нет. Конечно, можно придумать совсем фантастический сценарий, при котором Федерер выиграет Шанхай, Базель, Париж и Лондон, набрав 4000 очков, а Надаль больше не наберёт ничего – но это уже не научная фантастика. Иного способа отыграть 3715 очков отставания от Рафаэля у Роджера нет. Для швейцарца актуальнее другая задача – сохранить третью строчку (конечно, если самого Федерера это интересует). Даниил Медведев в чемпионской гонке уступает ему всего 705 баллов и вполне может оказаться впереди, если сохранит форму до конца сезона.
А в следующем году может оказаться и на вершине
Правда, график у россиянина просто стахановский. После Санкт-Петербурга он планирует отдохнуть неделю, а затем без перерывов играть в Пекине, Шанхае, Москве, Вене и Париже. Возможно, хотя бы с одного из этих турниров Медведев в итоге снимется – по крайней мере если продолжит доходить везде до финалов. С точки зрения рейтинга логичнее всего было бы пропустить «250»-ник – «ВТБ Кубок Кремля» — тем более что добавить там очков Даниил фактически не может, поскольку в зачёт идут только 5 необязательных турниров, и на худшем из них россиянин набрал 180 очков. Но понятно, что сыграть на родине Даниилу хочется, так что наиболее логичным вариантом видится отказ от выступления в Вене в случае успехов в Азии и Москве.
После Парижа Медведева ждёт неделя отдыха, а затем ещё два соревнования – Итоговый чемпионат в Лондоне и финальная часть Кубка Дэвиса в Мадриде. Учитывая, что матч в Санкт-Петербурге с Андреем Рублёвым станет для него 69-м в сезоне, теоретически Даниил может провести чуть больше 100 поединков за год. В целом показатель не сумасшедший – те же Федерер или Надаль в свои лучшие годы играли 90 с лишним матчей за год – но у Медведева больше полусотни поединков может прийтись на последние 3,5 месяца сезона, а это действительно серьёзная нагрузка. Будем надеяться, что россиянин выдержит такой темп. И если Даниил наберёт много очков на «Мастерсах» и в Лондоне, то в следующем году может биться даже за первую строчку.
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