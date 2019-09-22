Осака: ребята, вы должны это увидеть
Японская теннисистка Наоми Осака, которая в финале домашнего турнира в Осаке обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:3, прокомментировала, как в последнем гейме она эффектно догнала укороченный удар соперницы.
«Ребята, вы должны это увидеть. Я такая», — написала японка в «Твиттере».
На пути к титулу японка обыграла Викторию Томову из Болгарии (Q), представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и бельгийку Элисе Мертенс, посеянную на соревнованиях под девятым номером.
В прошлогоднем розыгрыше турнира, который проходил в Токио, Осака также добралась до решающей встречи. Тогда она уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 4:6, 4:6.
Запись доступна на странице Осаки в «Твиттере».
Видеообзор победы Осаки над Павлюченковой в финале турнира в Японии
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