Осака: ребята, вы должны это увидеть

Японская теннисистка Наоми Осака, которая в финале домашнего турнира в Осаке обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:3, прокомментировала, как в последнем гейме она эффектно догнала укороченный удар соперницы.

«Ребята, вы должны это увидеть. Я такая», — написала японка в «Твиттере».

На пути к титулу японка обыграла Викторию Томову из Болгарии (Q), представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и бельгийку Элисе Мертенс, посеянную на соревнованиях под девятым номером.

В прошлогоднем розыгрыше турнира, который проходил в Токио, Осака также добралась до решающей встречи. Тогда она уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 4:6, 4:6.

Запись доступна на странице Осаки в «Твиттере».