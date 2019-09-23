Медведев: на русском удаётся разговаривать только с женой

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, может ли он представить себя комментатором.
«Надо книг больше читать. Потому что, к сожалению, живу, надо быть честным, в Монако. И естественно только с женой удаётся разговаривать на русском. Или говорить корректно на камеру. Действительно надеюсь, что буду способен на это через 10-15 лет.
Я думаю, что я много понимаю в теннисе. И если честно, мне дня два-три назад написал тренер из Франции, мы с ним каждый день обсуждаем матчи, обмениваемся сообщениями. Он записал мне аудио, где говорит, что нереально смеётся от моих аудио-сообщений, потому что отлично представляет меня комментатором, через 10 лет, когда я буду объяснять каждую вещь, которая происходит на корте", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.
В финале соревнований в Санкт-Петербурге Даниил одержал победу над хорватом Борной Чоричем со счётом 6:3, 6:1.
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