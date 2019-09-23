Свитолина вспомнила матч с Сереной на US Open

Третья ракетка мира из Украины Элина Свитолина прокомментировала своё выступление на US Open — 2019. Напомним, теннисистка добралась до полуфинала, где уступила американке Серене Уильямс со счётом 3:6, 1:6.



«Открытый чемпионат США был выдался для меня отличным. Тем не менее есть и те вещи, которые разочаровывают. В некоторых моментах, например в матче с Сереной, я хотела бы сыграть лучше. Впрочем, так всегда бывает, когда хочется большего.



В любом случае я многое могу извлечь из поражения. Нужно смотреть вперёд, ведь впереди ещё много турниров, в котором будут непростые матчи», — цитирует Свитолину Tennis World USA.

На этой неделе украинка выступает на соревнованиях в Ухане. Её первой соперницей станет победительница пары Пэн Шуай (Китай) — Гарбинье Мугуруса (Испания).